"Газпром" обжалует штраф АМКУ на 171 млрд гривен в международном суде

Российский "Газпром" не признал правомерность штрафа

Российский "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) и готовит в связи с этим новый иск в международный арбитраж. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что "Газпром" считает данные действия Украины нарушением его прав.

"В связи с нарушением украинскими властями своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года "Газпром" намерен обратиться к международным арбитрам", - сообщают в компании.

Напомним, киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф АМКУ, наложенный на российского газового монополиста "Газпром". Соответствующее решение было принято судом 13 марта 2018 года.

Согласно документу, в 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 млрд гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с российского "Газпрома" в бюджете Украины уже взыскано более 100 млн гривен. Это все средства, которые находились на территории нашего государства.