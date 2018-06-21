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Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:32
Фото: Петр Порошенко и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией  минских договоренностей в части безопасности.

"Была также отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее аналогичный телефонный разговор с Путиным Порошенко провел 9 июня 2018 года. В ходе разговора обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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