Порошенко провел телефонный разговор с Путиным

Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент Украины призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.

"Была также отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее аналогичный телефонный разговор с Путиным Порошенко провел 9 июня 2018 года. В ходе разговора обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.