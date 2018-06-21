У Сенцова проблемы с почками и сердцем, - Денисова

Сенцова в колонии посетил его адвокат

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в российской колонии, сейчас находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - написала она.

Кроме того, Денисова сообщила, что на 26-й день голодовки у Сенцова случился кризис и его госпитализировали за пределы колонии и хотели принудительно накормить, но он отказался. После этого врачи попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления.

Адвокат Сенцова отметил, что подобный кризис может повториться в любой момент.

Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег... Опубликовано Людмилой Денисовой 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова инициирует обращение в ЕСПЧ по поводу нарушения прав Сенцова.