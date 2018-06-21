Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У Сенцова проблемы с почками и сердцем, - Денисова

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 17:33
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Сенцова в колонии посетил его адвокат

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в российской колонии, сейчас находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в Facebook.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - написала она.

Кроме того, Денисова сообщила, что на 26-й день голодовки у Сенцова случился кризис и его госпитализировали за пределы колонии и хотели принудительно накормить, но он отказался. После этого врачи попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления.

Адвокат Сенцова отметил, что подобный кризис может повториться в любой момент.

 

Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег...

Опубликовано Людмилой Денисовой 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова инициирует обращение в ЕСПЧ по поводу нарушения прав Сенцова.

В Сумской области СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в РФ Посольство Украины направило ноту в МИД РФ о содействии в визитах к политзаключенным
Теги публикации: Российская Федерация, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь