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По Украине объявлено штормовое предупреждение на 22 июня

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 15:57
Иллюстративное фото (PxHere)
Иллюстративное фото (PxHere)

Завтра в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО УКРАИНЕ на 22 июня 22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и...

Опубликовано Украинский гидрометцентр 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Кроме того, завтра днем в Киеве ожидаются грозы, шквалы 17-22 м/с.

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +34
Теги публикации: Гидрометцентр, Штормовое предупреждение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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