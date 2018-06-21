По Украине объявлено штормовое предупреждение на 22 июня

Завтра в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с

По Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", - говорится в сообщении.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО УКРАИНЕ на 22 июня 22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и... Опубликовано Украинский гидрометцентр 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Кроме того, завтра днем в Киеве ожидаются грозы, шквалы 17-22 м/с.