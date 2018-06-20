Итоги дня: 20 июня

В Харьковском горсовете произошли столкновения



В Харьковском горсовете сегодня, 20 июня, произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку в здание. Как сообщают местные СМИ, активисты Нацкорпуса протестуют против застройки участка возле стадиона "Металлист". Также сообщается, что группа неизвестных лиц распылила неустановленное вещество возле здания горсовета. По факту беспорядков полиция возбудила уголовное дело.



Порошенко подписал закон о разрешении трансплантации органов только с согласия донора



Президент Петр Порошенко накануне подписал законопроект №2386а-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Законом определяется, что после дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора, и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Информация будет конфиденциальной. При этом предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем.



Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты



Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Об этом она заявила во время видеоконференции на Facebook. "Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Для меня президентский пост - это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", - заявила она.



Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море



В Одесской области нашли тело 10-летнего ребенка, которого смыло волной в Черное море в понедельник, 18 июня. Об этом сообщил глава Килийского городского совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook. "Тело Кирилла нашли спасатели. К сожалению, чуда не произошло. Соболезнование родным и близким", - написал он.



Синоптик сообщила о резком похолодании



В пятницу, 22 июня, в Украине резко похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "В четверг (21 июня) везде будет чуть ли не жарче всего, потому что с 22 июня Украину пересечет холодный атмосферный фронт. А перед похолоданием, как правило, самая высокая температура воздуха. Завтра повсюду +28+34 градуса. Дожди с грозами пройдут в западных областях. На остальной территории - сухо и солнечно", - отметила синоптик.