Столкновения в Харьковском горсовете: в полиции сообщили подробности

По факту беспорядков в Харьковском горсовете полиция возбудила дело

По факту беспорядков в Харьковском горсовете, которые произошли сегодня утром, 20 июня 2018 года, полиция возбудила дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня в 10:10 правоохранителям сообщили, что в Харькове группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество возле здания горсовета.

Правоохранители установили, что накануне группа из 20 представителей общественной организации, подала официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета и сегодня они пришли с соответствующими документами с намерениями посетить заседание, но охрана пропустила только двоих из них.

"Возник конфликт между обеими сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество. На данный момент в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных лиц нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, участников конфликта и свидетелей.

#поліція_Харківщини #горсовет Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета Данный факт... Опубликовано Полиция Харьковщины 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковском горсовете сегодня, 20 июня 2018 года, произошли столкновения между муниципальными охраной и активистами, во время которых неизвестные бросили дымовую шашку в здание. Как сообщали местные СМИ, на сессию горсовета пришли активисты Нацкорпуса, которые протестуют против застройки участка возле стадиона "Металлист".