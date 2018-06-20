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Интервью

Столкновения в Харьковском горсовете: в полиции сообщили подробности

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 12:24
Фото: столкновения в Харьковском горсовете (Facebook Pavel Velitskiy)
Фото: столкновения в Харьковском горсовете (Facebook Pavel Velitskiy)

По факту беспорядков в Харьковском горсовете полиция возбудила дело

По факту беспорядков в Харьковском горсовете, которые произошли сегодня утром, 20 июня 2018 года, полиция возбудила дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня в 10:10 правоохранителям сообщили, что в Харькове группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество возле здания горсовета.

Правоохранители установили, что накануне группа из 20 представителей общественной организации, подала официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета и сегодня они пришли с соответствующими документами с намерениями посетить заседание, но охрана пропустила только двоих из них.

"Возник конфликт между обеими сторонами, во время которого представители охранной фирмы распылили неизвестное вещество. На данный момент в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных лиц нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, участников конфликта и свидетелей.

 

#поліція_Харківщини #горсовет Харьковские полицейские устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета Данный факт...

Опубликовано Полиция Харьковщины 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковском горсовете сегодня, 20 июня 2018 года, произошли столкновения между муниципальными охраной и активистами, во время которых неизвестные бросили дымовую шашку в здание. Как сообщали местные СМИ, на сессию горсовета пришли активисты Нацкорпуса, которые протестуют против застройки участка возле стадиона "Металлист".

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Теги публикации: Киевский городской совет, Харьков, полиция, столкновения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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