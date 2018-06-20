Підсумки дня: 20 червня

У Харківській міськраді відбулися сутички



У Харківській міськраді сьогодні, 20 червня, відбулися сутички між муніципальною охороною та активістами, під час яких невідомі кинули димову шашку в будівлю. Як повідомляють місцеві ЗМІ, активісти Нацкорпуса протестують проти забудови ділянки біля стадіону "Металіст". Також повідомляється, що група невідомих осіб розпилила невстановлену речовину біля будівлі міськради. За фактом сутичок поліція порушила кримінальну справу.



Порошенко підписав закон про дозвіл трансплантації органів тільки за згодою донора



Президент Петро Порошенко напередодні підписав законопроект №2386а-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині". Законом визначається, що після надання письмової згоди особі надається карта потенційного донора, і інформація про нього вноситься в Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Інформація буде конфіденційною. При цьому пропонується передбачити, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликано заявником.



Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти



Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що балотуватиметься у президенти у 2019 році. Про це вона заявила під час відеоконференції на Facebook. "Я буду балотуватися на посаду президента України. Для мене президентська посада - це не Playstation, а реальні зміни, яких чекає країна", - заявила вона.



Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море



В Одеській області знайшли тіло 10-річної дитини, яку змило хвилею в Чорне море в понеділок, 18 червня. Про це повідомив голова Кілійської міської ради Павло Бойченко на своїй сторінці в Facebook. "Тіло Кирила знайшли рятувальники. На жаль, дива не сталося. Співчуття рідним і близьким", - написав він.



Синоптик повідомила про різке похолодання



У п'ятницю, 22 червня, в Україні різко похолодає. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. "В четвер (21 червня) скрізь буде чи не найгарячіше, тому що з 22 червня Україну перетне холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, як правило, найбільш висока температура повітря. Завтра всюди +28+34 градуси. Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території - сухо і сонячно", - зазначила синоптик.