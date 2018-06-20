В Харьковском горсовете произошли столкновения

Из здания горсовета Харькова эвакуируют людей

В Харьковском горсовете сегодня, 20 июня 2018 года, произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку в здание. Об этом сообщаю местные СМИ.

Как сообщает местное издание 057, сегодня в Харькове проходит 20-я сессия горсовета, на которую пришли активисты Нацкорпуса, которые протестуют против застройки участка возле стадиона "Металлист".

"По оперативной информации известно, что в сессионном зале, где сейчас идет сессия городского совета, полностью задымленное помещение. Среди активистов замечены Дмитрий Булах, Евгений Лисичкин, Дмитрий Маринин", - сообщает "Городской Дозор".

По информации местных СМИ, на первом этаже горсовета активисты бросали дымовые шашки, также в здании разбиты окна. Кроме того, по информации "Городского Дозора", активисты прорвались во двор мэрии и устроили там потасовку.

Фото: столкновения в Харьковском горсовете (dozor.kharkov.ua)

Также сообщается, что к активистам выходил заместитель городского главы Андрей Руденко, но они засунули его в мусорный бак.

Фото: Андрея Руденко бросили в мусорный бак (NewsRoom)

На данный момент из здания горсовета эвакуируют людей, здание мэрии оцеплено полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера под Верховной радой произошли столкновения, в результате которых пострадали правоохранители.