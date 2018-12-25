Итоги дня: 25 декабря

В РФ опубликовали новый санкционный список

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)

Кабинет министров РФ опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Среди новых лиц присутствует экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, депутат Виктор Балога, депутаты Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-гендиректор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Верховный суд сократил нормы газа для потребителей без счетчиков

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.

"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Варфоломей прокомментировал заявления РПЦ о взятке от Порошенко

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Вселенский патриарх Варфоломей пошутил, что за автокефалию для Православной церкви Украины взял взятку конфетами и шоколадом с фабрики украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание orthodoxia.info.

По словам Варфоломей, Порошенко в знак благодарности за автокефалию "прислал в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики". ​"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги на эту автокефалию, я на самом деле получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", - пошутил Варфоломей.

Отметим, ранее представители РПЦ неоднократно утверждали о том, что Константинополь якобы за взятку принял решение о создании автокефальной церкви в Украине.

В Киеве прохожий с ножом и продавец с топором устроили драку из-за елки (фото)

Фото: РБК-Украина

В Киеве 25 декабря около 03:00 по улице Урловской, 19 произошел странный инцидент: прохожий с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть елку, однако был остановлен хозяином с топором.

Сообщается, что двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали. Это заметил продавец, который, сидя в машине, сторожил товар. Далее мужчина выбежал из авто и между жителями началась драка.

Неизвестные пустили в ход перцовый баллончик, а также попытались нанести ножевые ранения. Продавец в это время защищался топором. В ходе конфликта продавцу повредили его Mercedes.

Трамп едва не испортил ребенку праздник (видео)

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американский государственный деятель, политик Дональд Трамп опозорился перед семилетним ребенком, едва не испортив ему праздник. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Twitter. Инцидент произошел во время ежегодной акции "NORAD Track Santa", в ходе которой президент США и его жена отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками в Белом доме. В основном, дети звонили, чтобы узнать, когда в их дом придет Рождество.

На этот раз Трамп вновь отличился странной выходкой и с одним из мальчиков у президента состоялся довольно странный разговор, в ходе которого он намекнул ребенку, что Санты не существует. "Алло, это Коулман? С Рождеством! Как дела? Сколько тебе лет? В школе все нормально? Какие планы на Рождество? О, звучит интересно. Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" – спросил президент у семилетнего Колмана.