Итоги дня: 25 декабря

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Кабинет министров РФ опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. В документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.
Среди новых лиц присутствует экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, депутат Виктор Балога, депутаты Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-гендиректор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Верховный суд Украины сократил нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Сообщается, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, плату за газ при отсутствии счетчиков должны начислять по норме 3 кубометра на человека в месяц.
"Незаконным является и взимание с потребителей платы по норме 5,4 кубометра на человека в месяц в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)
Вселенский патриарх Варфоломей пошутил, что за автокефалию для Православной церкви Украины взял взятку конфетами и шоколадом с фабрики украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание orthodoxia.info.
По словам Варфоломей, Порошенко в знак благодарности за автокефалию "прислал в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики". "Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги на эту автокефалию, я на самом деле получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", - пошутил Варфоломей.
Отметим, ранее представители РПЦ неоднократно утверждали о том, что Константинополь якобы за взятку принял решение о создании автокефальной церкви в Украине.
Фото: РБК-Украина
В Киеве 25 декабря около 03:00 по улице Урловской, 19 произошел странный инцидент: прохожий с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть елку, однако был остановлен хозяином с топором.
Сообщается, что двое неизвестных подошли к елкам и что-то высматривали. Это заметил продавец, который, сидя в машине, сторожил товар. Далее мужчина выбежал из авто и между жителями началась драка.
Неизвестные пустили в ход перцовый баллончик, а также попытались нанести ножевые ранения. Продавец в это время защищался топором. В ходе конфликта продавцу повредили его Mercedes.
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Американский государственный деятель, политик Дональд Трамп опозорился перед семилетним ребенком, едва не испортив ему праздник. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Twitter. Инцидент произошел во время ежегодной акции "NORAD Track Santa", в ходе которой президент США и его жена отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками в Белом доме. В основном, дети звонили, чтобы узнать, когда в их дом придет Рождество.
На этот раз Трамп вновь отличился странной выходкой и с одним из мальчиков у президента состоялся довольно странный разговор, в ходе которого он намекнул ребенку, что Санты не существует. "Алло, это Коулман? С Рождеством! Как дела? Сколько тебе лет? В школе все нормально? Какие планы на Рождество? О, звучит интересно. Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" – спросил президент у семилетнего Колмана.