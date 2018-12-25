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Підсумки дня: 25 грудня

Новини » Інше    25.12.2018 - 18:56

У РФ опублікували новий санкційний список

Підсумки дня: 25 грудняФото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)

Кабінет міністрів Російської Федерації (РФ) оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

Серед нових осіб присутній екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, депутати Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов і екс-гендиректор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

 

Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників

Підсумки дня: 25 грудняІлюстративне фото (pixabay.com)

Верховний суд України зменшив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Повідомляється, що постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, плату за газ у разі відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.

"Незаконним є і стягнення зі споживачів плати за нормою 5,4 кубометра на людину на місяць в період відсутності централізованого гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

 

Варфоломій прокоментував заяви РПЦ про хабар від Порошенка

Підсумки дня: 25 грудняФото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Вселенський патріарх Варфоломій пожартував, що за автокефалію для Православної церкви України взяв хабар цукерками і шоколадом з фабрики українського президента Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання orthodoxia.info.

За словами Варфоломій, Порошенко в знак подяки за автокефалію "надіслав до Константинополя цукерки і шоколад зі своєї фабрики". "Хоча Російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші на цю автокефалію, я насправді отримав не гроші, а багато цукерок і шоколаду з заводу Порошенка", - пожартував Варфоломій.

Зазначимо, раніше представники РПЦ неодноразово стверджували про те, що Константинополь нібито за хабар прийняв рішення про створення автокефальної церкви в Україні.

 

У Києві перехожий з ножем і продавець з сокирою влаштували бійку через ялинку (фото)

Підсумки дня: 25 грудняФото: РБК-Україна

У Києві 25 грудня близько 03:00 на вулиці Урловській, 19 стався дивний інцидент: перехожий з ножем і перцевим балончиком спробував вкрасти ялинку, однак був зупинений господарем з сокирою

Повідомляється, що двоє невідомих підійшли до ялинок і щось видивлялися. Це помітив продавець, який, сидячи в машині, сторожив товар. Далі чоловік вибіг з авто і між жителями почалася бійка.

Невідомі пустили в хід перцевий балончик, а також спробували нанести ножові поранення. Продавець у цей час захищався сокирою. В ході конфлікту продавцю пошкодили його Mercedes.

 

Трамп ледь не зіпсував дитині свято (відео)

Підсумки дня: 25 грудняФото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американський державний діяч, політик Дональд Трамп зганьбився перед семирічною дитиною, ледь не зіпсувавши йому свято. Відповідне відео опубліковано у соціальній мережі Twitter. Інцидент стався під час щорічної акції "NORAD Track Santa", в ході якої президент США і його дружина відповідали на дзвінки дітей, сидячи під двома ялинками в Білому домі. В основному, діти дзвонили, щоб дізнатися, коли в їхній дім прийде Різдво.

На цей раз Трамп знову відзначився дивною витівкою і з одним з хлопчиків у президента відбулася досить дивна розмова, в ході якої він натякнув дитині, що Санти не існує. "Алло, це Коулман? З Різдвом! Як справи? Скільки тобі років? У школі все нормально? Які плани на Різдво? О, звучить цікаво. Ти все ще віриш у Санта-Клауса?" – запитав президент у семирічної Колмана. 

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