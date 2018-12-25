Підсумки дня: 25 грудня

У РФ опублікували новий санкційний список

Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)

Кабінет міністрів Російської Федерації (РФ) оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

Серед нових осіб присутній екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій, депутат Віктор Балога, депутати Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов і екс-гендиректор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Верховний суд скоротив норми газу для споживачів без лічильників

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Верховний суд України зменшив норми споживання газу для домогосподарств без лічильників. Повідомляється, що постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, плату за газ у разі відсутності лічильників повинні нараховувати по нормі 3 кубометра на особу на місяць.

"Незаконним є і стягнення зі споживачів плати за нормою 5,4 кубометра на людину на місяць в період відсутності централізованого гарячого водопостачання", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Варфоломій прокоментував заяви РПЦ про хабар від Порошенка

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Вселенський патріарх Варфоломій пожартував, що за автокефалію для Православної церкви України взяв хабар цукерками і шоколадом з фабрики українського президента Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання orthodoxia.info.

За словами Варфоломій, Порошенко в знак подяки за автокефалію "надіслав до Константинополя цукерки і шоколад зі своєї фабрики". "Хоча Російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші на цю автокефалію, я насправді отримав не гроші, а багато цукерок і шоколаду з заводу Порошенка", - пожартував Варфоломій.

Зазначимо, раніше представники РПЦ неодноразово стверджували про те, що Константинополь нібито за хабар прийняв рішення про створення автокефальної церкви в Україні.

У Києві перехожий з ножем і продавець з сокирою влаштували бійку через ялинку (фото)

Фото: РБК-Україна

У Києві 25 грудня близько 03:00 на вулиці Урловській, 19 стався дивний інцидент: перехожий з ножем і перцевим балончиком спробував вкрасти ялинку, однак був зупинений господарем з сокирою.

Повідомляється, що двоє невідомих підійшли до ялинок і щось видивлялися. Це помітив продавець, який, сидячи в машині, сторожив товар. Далі чоловік вибіг з авто і між жителями почалася бійка.

Невідомі пустили в хід перцевий балончик, а також спробували нанести ножові поранення. Продавець у цей час захищався сокирою. В ході конфлікту продавцю пошкодили його Mercedes.

Трамп ледь не зіпсував дитині свято (відео)

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американський державний діяч, політик Дональд Трамп зганьбився перед семирічною дитиною, ледь не зіпсувавши йому свято. Відповідне відео опубліковано у соціальній мережі Twitter. Інцидент стався під час щорічної акції "NORAD Track Santa", в ході якої президент США і його дружина відповідали на дзвінки дітей, сидячи під двома ялинками в Білому домі. В основному, діти дзвонили, щоб дізнатися, коли в їхній дім прийде Різдво.

На цей раз Трамп знову відзначився дивною витівкою і з одним з хлопчиків у президента відбулася досить дивна розмова, в ході якої він натякнув дитині, що Санти не існує. "Алло, це Коулман? З Різдвом! Як справи? Скільки тобі років? У школі все нормально? Які плани на Різдво? О, звучить цікаво. Ти все ще віриш у Санта-Клауса?" – запитав президент у семирічної Колмана.