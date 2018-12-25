Варфоломей прокомментировал заявления РПЦ о взятке от Порошенко

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Вселенский патриарх пошутил, что взял взятку конфетами и шоколадом

Вселенский патриарх Варфоломей пошутил, что за автокефалию для Православной церкви Украины взял взятку конфетами и шоколадом с фабрики украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание orthodoxia.info.

По словам Варфоломей, Порошенко в знак благодарности за автокефалию "прислал в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики".

​"Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги на эту автокефалию, я на самом деле получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко", - пошутил Варфоломей.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά τα κάλαντα που άκουσε από μαθητές των Ομογενειακών σχολείων, τους γονείς και εκπαιδευτικούς μοίρασε σοκολάτες και καραμέλες, εξηγώντας την προέλευσή τους. Και έτσι με γλυκίσματα και πολλές πατρικές ευχές προς τα πνευματικά του παιδιά ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Φανάρι. Опубліковано Ecumenical Patriarchate Понеділок, 24 грудня 2018 р.

Отметим, ранее представители РПЦ неоднократно утверждали о том, что Константинополь якобы за взятку принял решение о создании автокефальной церкви в Украине.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин допустил "кровавый" передел собственности после создания новой церкви в Украине.

"Деньги. Я думаю, что это главный побудительный мотив Варфоломея - подчинить территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Ну, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эти вопросы - ни в какие ворота не лезет. Абсолютно недопустимая вещь", - прокомментировал Путин создание Православной церкви Украины.