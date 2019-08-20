Итоги дня: 20 августа
Коллаж РБК-Украина
Украина усилила радиационный контроль, арестован владелец "Токио Стар" и другие новости
- Радиометрическа сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности после взрыва ракеты под Северодвинском (Российская Федерация)
- Бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка объявили в международный розыск
- Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного из-за смертельного пожара, унесшего жизни 9 человек
- Политическая партия "Голос" Святослава Вакарчука отказывается от должности вице-спикера в Верховной раде нового созыва
- Сотрудники частной и муниципальной охранной фирмы устроили перестрелку возле станции метро "Голосеевская" в Киеве
- Скандальный Александр Башенко, нахамивший чемпионке, на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании отменить оплату коммунальных услуг для малоимущих пенсионеров, которые достигли 70 лет. Как эта "экономическая модель" начнет работать на деле, рассказали эксперты
- Через две недели стартует новый учебный год. Подробно том, как педагоги и родители отзываются о "Новой украинской школе", а также, что изменится для учащихся в новом учебном году – в материале РБК-Украина
- Елена Зеленская, которая вместе с мужем много путешествует, в этот раз принимала гостей дома, в Киеве. Первая леди поделилась на своей официальной странице в Instagram серией кадров, которые дополнила эмоциональной подписью (фото)
- Синоптик Наталка Диденко также сообщила радостную новость, для тех, кто плохо переносит летнюю жару. Уже с 22 августа ожидается снижение температуры - сначала на Западе, а 23 августа прохлада дойдет и до северных областей