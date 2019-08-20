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Президент федерации велоспорта Украины уволен с поста

Новости » Спорт    20.08.2019 - 16:34
Президент федерации велоспорта Украины уволен с поста
Фото: Александр Башенко (velosport.org.ua)

Он получил популярность после скандала с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей

Александр Башенко на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации. Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в Facebook.

Кто станет новым президентом федерации пока неизвестно. Башенко возглавлял федерацию с 2015 года.

Он получил популярность после скандала с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей.

Спортсменке не понравилось, что на странице Федерации велоспорта Украины в Facebook с ее золотой медалью на соревнованиях поздравили главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора, поскольку, по ее словам, он не имеет к ее успеху никакого отношения. Они вступили в публичную дискуссию в Facebook под одной из записей в официальной группе Федерации.

Для 27-летней спортсменки золото в Минске стало второй медалью на Европейских играх. Четыре года назад Соловей завоевала серебро на соревнованиях в Баку.

Европейские игры в Минске проходили с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

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