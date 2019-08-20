Другая школа: чего ждать ученикам и педагогам в новом учебном году

Фото: пресс-служба Минобразования

Через две недели стартует новый учебный год. С сентября принцип "Новой украинской школы" (НУШ) начнут внедрять в третьих классах учебных заведений, в которых реформу тестировали еще в 2017 году. А также во вторых классах всех украинских школ, где по принципам НУШ отучились первоклассники прошлого года. Подробнее о том, как педагоги и родители отзываются о НУШ, а также, что изменится для учащихся в новом учебном году – в материале РБК-Украина.

Новый учебный год станет вторым по счету, как в Украине стартовала школьная реформа. В прошлом году изменения начались в первых классах всех без исключения украинских школ, которые перевели на учебу по принципам "Новой украинской школы".

Но в тестовом режиме реформу опробовали еще в 2017 году, отобрав сто школ, где первые классы обучались в формате НУШ. В прошлом году новые подходы в образовании распространили на вторые классы учебных заведений, отобранных для "пилотного" проекта. А в этом году эксперимент с НУШ ожидает третьи классы "тестовых" школ.

Первые "ласточки"

В школе №5 на Печерске в Киеве несколько начальных классов "пилотной" программы. Атмосфера НУШ ощущается здесь уже в холле. Как поясняет директор школы Светлана Олексюк, все дело в том, что пространство не только яркое по цветовой гамме и функциональное. Оно – не только работает, но и во многом создается самими детьми.

В коридорах и классах, на стенах, полу и даже потолке расположено множество элементов-трансформеров, использовать которые можно так, как нужно и удобно учителю и детям.

Одноместные парты, ноу-хау НУШ, "растут" до взрослой высоты – 72 см, равно как и стулья. Мобильные столы-трапеции собираются в геометрические формы разного размера, расположить которые можно в холле, классе, коридоре, библиотеке. "Все зависит от задачи", – поясняет директор, которая работает с проектом НУШ уже третий год.

В этой школе запускали реформу как "пилот" два года назад. Потому здесь хорошо понимают, что в основе реформы лежит стремление научить ребенка ориентироваться в действительности, делать выбор и отвечать за него. Все вокруг подчинено этим приоритетам, уверяют педагоги.

Школа и выглядит по-другому. Мягкие панели на стенах представляют собой демонстрационные плоскости для ученических достижений. Но какие из них здесь размещать – выбирает сам ребенок. Цветные наклейки на школьном полу помогают ученикам освоить смыслы в движении. Например, изучить цветовую гамму, играя в классики.

Для большей подвижности детей в процессе обучения, что облегчает его, здесь же предусмотрены цветные маты, пуфы и мягкие коврики. В классах и коридорах для этого инвентаря специально организованы отдельные зоны. Здоровью детей, их физическому и психо-эмоциональному состоянию в НУШ уделяют особое внимание. Для этого есть специальный термин – "экологичность детства".

Новая украинская школа нацелена на воспитание индивидуальности, самостоятельной и полноценной. Каждый ребенок имеет свою парту, набор развивающего инструментария и шкафчик в классном органайзере.

Светлана Олексюк подчеркивает, что видимая, материально-техническая сторона НУШ, заметно отличается от известной классической системы образования. Но, по ее словам, это – следствие, тогда как основной смысл заключается в том, что из урока ребенок должен вынести не только академические знания, но и опыт самостоятельного выживания в окружающем сложном мире.

Это достигается, главным образом, двумя путями. Первый – интегрированное обучение, при котором цель – не только изучение предмета, но и приобретение навыков, смежных с ним. К примеру, если вы умеете только читать или писать, вы не будете компетентны вести деловую переписку, потому что у вас нет навыков пользователя ПК и этики делового общения. А знание иностранного алфавита еще не дает возможности общаться.

Компетентность в мире – это не уровень квалификации узкого специалиста, а широкое понимание навыка как результата, поясняют идеологи НУШ. Ключевые и сквозные компетентности составляют идейную основу "Новой украинской школы", созданную в рамках лучших и, как утверждают в МОН, давно существующих украинских педагогических традиций.

В первом классе НУШ 7 предметов и 11 компетентностей. Учитель, согласно разработанной методичке и еженедельному планированию, предлагает детям тему. Изучая ее, часто с использованием игровых элементов и группового взаимодействия, ребенок осваивает несколько навыков. Например, чтобы освоить математическую, информационно-коммуникационную и культурную компетентности в ходе ключевого предмета "Я познаю мир" прорабатывается тема туризма.

Дети решают задачи, связанные с выбором направления путешествия, изучением страны, базовых знаний ее культуры и разговорного языка, виртуальным заказом и покупкой билетов, разработкой туристического маршрута. Помимо знаний, полученных в ходе игры, каждый ребенок выносит опыт, повторив который, он сможет быстрее и проще сориентироваться в реальной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба Минобразования

Второй инструмент реализации такой интерактивной обучающей системы – технические средства. С каждым учебным годом ученики и педагоги-"первопроходцы" в рамках реформы сталкиваются с новыми задачами и получают дополнительный инвентарь для их реализации.

Но, помимо достижений, есть и сложности. По мнению директора школы №5, первоочередными являются трудности с кадрами и непонимание среди родителей. Но многие родители, по словам руководителя школы, наоборот, доверяют педагогам, как только видят хорошие результаты своих детей.

Непросто было и на идейном поприще, объясняет педагог. На момент старта "пилота" в школе шел капитальный ремонт. Непросто оказалось все продумать концептуально, придумать пространство таким, чтобы была не просто "дорогая мебель" напоказ, но, прежде всего, чтобы она была функциональной, подчиненной требованиям и задачам учебного процесса, признается Светлана Олексюк.

"Мы понимали, что все в буквальном смысле должно работать на детские интересы, если хотите. Нам это удалось. И сегодня школа – это новый мир. Дети стремятся сюда вернуться. Им здесь интересно и комфортно. Убеждена, что эти изменения в качестве образования, благодаря труду массы педагогов и экспертов, к счастью, необратимы", – говорит директор школы.

Беспокойные родители

НУШ предполагает более глубокую работу учителей с родителями. По мнению директора гимназии №179 в Голосеевском районе Киева Ирины Чернилевской, обратная связь с родителями как никогда важна для успеваемости детей в НУШ.

Дети, окончившие в школе первый класс, показали те же результаты, что и первоклассники в прошлые годы, до реформы. Но изменилась мотивация учеников – она выросла.

"По данным анкетирования, которое мы провели в конце учебного года, на вопрос, ощущают ли родители, что их ребенок учится и уровень его самообразования и самоорганизации растет, 81,12% ответили утвердительно. 87% детей рассказывают дома о проведенном в школе времени с большим интересом, а 64,48% детей посещают гимназию с удовольствием, и это, несомненно, – победа", – говорит директор киевской гимназии.

И, тем не менее, на вопрос об отношении к реформе образования и ее перспективах в целом 78% родителей выразили неуверенность в оценке.

"У меня второй ребенок пошел в школу. Адриане 6 лет, Андрею – 10. Сын теперь говорит, мол, тоже хочет в НУШ, сейчас он учится по "классике". Могу сказать, что с дочерью меньше времени уходит на домашнее задание. В НУШ его вообще нет, но уровень знаний у ребенка тот же. А еще там нет оценок и этих страшных "досок позора". Детей не сравнивают, не заставляют краснеть родителей на собраниях. Может, потому и ходить туда стало приятнее и проще", - говорит мама ученицы №179 гимназии Снежана Гниденко.

Тогда как мама будущего второклассника этой же гимназии Елена Можарская, несмотря на удовлетворение уровнем образования в первом классе, высказывает некоторые опасения по поводу перехода учеников НУШ на базовое образование в пятый класс. "Я за личностное развитие. НУШ как раз об этом. Но пока сложно судить, что будет дальше. Важно, чтобы уровень знаний не снижался при переходе в старшую школу", – беспокоится мама ученика.

Фото: пресс-служба Минобразования

Еще один факт о НУШ: в первых классах учатся разновозрастные дети – 6 и 7 лет. Педагоги уверяют, что возрастная разница на процесс обучения и коммуникации не влияет. Но подчеркивают, что в шестилетнем возрасте девочки лучше воспринимают новые знания. Первого учителя в НУШ не меняют до 4 класса. Но некоторые "пилотные" школы все же заменили педагога после второго класса.

Учитель младших классов гимназии №179 Таисия Сивак считает, что реформе на пользу пошло бы уменьшение детей в классах и смена отношения родителей к нововведениям. "Родители должны объяснить малышу, что нужно быть открытым", – говорит учитель. Кроме того, она уверена, что с первоклассниками нужно больше прорабатывать такую важную компетентность, как финансовая грамотность.

Что ожидает НУШ в новом учебном году

Реформа на основе принципов НУШ стартовала с младших классов. Но уже в этом году ожидается завершение разработки государственных стандартов обучения для старшеклассников: базовой школы – 5-9 классы, и старшей школы – 10-12 классы. Над этим уже год работает группа при Минобразования.

"Стандарты для основной школы, разумеется, будут содержать те же внедренные в них прикладные механизмы обучения, только уже с учетом интеллектуальных и психологических особенностей не учеников начальной школы, но подростков. Историческая роль НУШ – научить ребенка понимать, что он живет в мире не один", – комментирует экс-директор СШ №148 Киева, образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

Он убежден, что эксперты справятся с поставленной задачей на всех возрастных уровнях. Ведь, по словам собеседника, "Новая украинская школа" – не такая уж и новая, поскольку включает в себя "методически обработанный лучший опыт традиционной украинской педагогики Сухомлинского, Корчака и Выготского. Из принципиально нового в ней то, что лучший опыт педагов-предшественников творчески осмыслен, организован в соответствии с изменившимися условиями современной жизни и направлен на формирование жизненных компетентностей детей.

О том, что НУШ дает возможность ученикам легче адаптироваться к процессу обучения и устанавливает более очевидную для детей связь школьного образования и повседневной жизни, говорит и советница министра образования и науки Иванна Коберник. При этом дети не теряют в академическом уровне знаний, уверена она.

По ее словам, один из самых важных результатов первого года НУШ, отмеченный учителями и родителями, – это безболезненная адаптация первоклассников к школе. Дети стали спокойнее, учатся работать в команде, выражать свои эмоции конструктивно и понимать эмоции других, быстрее перезнакомились и сдружились, благодаря чему в классах более здоровая атмосфера, при этом не теряется мотивация учиться. И все это без давления и нагнетания, на которое в прошлые годы было много жалоб, считает Иванна Коберник.

Главная же особенность нового учебного года по НУШ состоит в том, что это уже второй год реформы, и он пройдет легче как для учителей, так и для учеников. Ведь первоклассники пойдут по пути, который уже прошли 400 тысяч учеников и 24 тысячи учителей.