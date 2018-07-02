Итоги дня: 2 июля

В Украину из Туниса спустя несколько дней вылетел самолет с туристами



Сегодня, 2 июля, из Туниса вылетел один из пяти самолетов с украинскими туристами, которые не смогли вовремя вернуться в Украину. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Ранее сообщалось, что из-за запуска дополнительных рейсов компании Bravo для возвращения украинских туристов из Туниса возможны задержки рейсов компании по другим направлениям. Тем временем туроператор назвал причины задержек рейсов украинских авиаперевозчиков. Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик заявил, что проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов отмечаются последние два месяца. Об этом говорится в статье РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых". Среди причин, которые приводят к задержке рейсов Кулик назвал нехватку самолетов или их поломка. Так, Кулик сообщил, что проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов начались с майских праздников, после чего происходят периодически с различным уровнем всплеска.



На Закарпатье неизвестные ножом смертельно ранили ромку



В городе Берегово на Закарпатье вчера, 1 июля, на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили ромку. Об этом сообщает местное издание. Так, согласно информации журналистов издания, ранена женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей. Однако, там от ранения скончалась. По факту убийства женщины в Берегово на Закарпатье полиция открыла дело.



Холодницкий сохранит должность руководителя САП, - Insider



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сохранит свою должность. Об этом сообщает издание INSIDER, ссылаясь на заключение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Александра Ковальчука. Так, из заключения следует, что жалоба генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника является мотивированной, но статья закона о руководителе САП, которая дает исчерпывающий перечень оснований его увольнения с должности, не содержит такой причины.



Нашли убитым сына экс-нардепа



Погиб старший сын украинского политика и главы Парламентского клуба Александра Ржавского Дмитрий. Об этом бывший депутат написал на своей странице в Facebook, уточнив подробности произошедшего. "Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы - только слова", - сообщил политик.



Украинским артистам, гастролирующим в РФ, придумали наказание



Украинские звезды должны будут уведомлять СБУ о любых мероприятиях, которые планируются в РФ. О новых законах и перспективах их принятия рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он отметил, что законопроект о гастролях украинских звезд в России зарегистрирован в начале марта. Кириленко также уточнил, что таких законопроектов на самом деле три.