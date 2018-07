Туроператор назвал причины задержек рейсов украинских авиаперевозчиков

Проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов отмечаются последние два месяца

Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик заявил, что проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов отмечаются последние два месяца. Об этом говорится в статье РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых".

Среди причин, которые приводят к задержке рейсов Кулик назвал нехватку самолетов или их поломка.

Так, Кулик сообщил, что проблемы со своевременностью выполнения чартерных рейсов начались с майских праздников, после чего происходят периодически с различным уровнем всплеска.

"В конце апреля туроператор Join Up рассчитывал начать работать со своей авиакомпанией Sky Up. На этот период эта авиакомпания планировала завезти в Украину свои первые самолеты. Но Sky Up удалось завезти их только через месяц-полтора. Но в уже в апреле Join Up перестал работать с авиакомпаниями МАУ и Windrose, которые до этого выполняли для туроператора чартерные рейсы. В результате, это привело к задержкам рейсов", - сообщил Кулик.

Он также отметил, что для того, чтобы избавиться от задержек, Join Up зафрахтовал самолеты у египетской авиакомпании Air Leisure, а также у украинских Bravo и YanAir.

"Из-за постоянных поломок самолетов этих двух авиаперевозчиков (Bravo и YanAir, - ред.), туроператору сложно было избавиться от задержек рейсов. Как правило, задерживаются рейсы, которые выполняют либо Bravo, либо YanAir. У других авиакомпаний задержки бывают, но поменьше. Кроме того, у Bravo ситуация усугубилась после того, как недавно один из их самолетов вышел из строя. Насколько я понимаю, Sky Up планирует в ближайшие недели добавить несколько самолетов в парк авиакомпании, чтобы решить проблему с задержками рейсов", - добавил он.

Напомним, ранее директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель заявлял, что ситуация с задержками чартерных рейсов туроператоров близка к критической.