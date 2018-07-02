Підсумки дня: 2 липня

В Україну з Тунісу через кілька днів вилетів літак з туристами



Сьогодні, 2 липня, з Тунісу вилетів один з п'яти літаків з українськими туристами, які не змогли вчасно повернутися в Україну. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. Раніше повідомлялося, що через запуск додаткових рейсів компанії Bravo для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки рейсів компанії по інших напрямках. Тим часом туроператор назвав причини затримок рейсів українських авіаперевізників. Директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик заявив, що проблеми зі своєчасністю виконання чартерних рейсів відзначаються останні два місяці. Про це йдеться в статті РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок". Серед причин, які призводять до затримки рейсів Кулик назвав брак літаків або їх поломку. Так, Кулик повідомив, що проблеми зі своєчасністю виконання чартерних рейсів почалися з травневих свят, після чого періодично відбуваються з різним рівнем сплеску.

На Закарпатті невідомі ножем смертельно поранили ромку



У місті Берегово на Закарпатті вчора, 1 липня, на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку. Про це повідомляє місцеве видання. Так, згідно з інформацією журналістів місцевого видання, поранена жінка втекла від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів. Однак, там від поранення померла. За фактом вбивства жінки в Берегово на Закарпатті поліція відкрила справу.



Холодницький збереже посаду керівника САП



Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький збереже власну посаду. Про це повідомляє видання INSIDER, посилаючись на висновок члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) Олександра Ковальчука. Так, із висновку випливає, що скарга генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника є вмотивованою, але стаття закону про керівника САП, що дає вичерпний перелік підстав його звільнення з посади, не містить такої причини.



Знайшли вбитим сина екс-нардепа



Загинув старший син українського політика і голови Парламентського клубу Олександра Ржавського Дмитро. Про це колишній депутат написав на своїй сторінці в Facebook, уточнивши подробиці події. "Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень в калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози - тільки слова", - повідомив політик.



Українським артистам, які гастролюють в РФ, придумали покарання



Українські зірки повинні будуть повідомляти СБУ про будь-які заходи, які плануються в РФ. Про нові закони та перспективи їх прийняття розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Він зазначив, що законопроект про гастролі українських зірок в Росії зареєстрований на початку березня. Кириленко уточнив, що таких законопроектів насправді три.