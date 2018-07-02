Холодницкий сохранит должность руководителя САП

Вероятно, руководителю САП грозит дисциплинарное взыскание в виде выговора

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сохранит свою должность. Об этом сообщает издание INSIDER, ссылаясь на заключение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Александра Ковальчука.

Так, из заключения следует, что жалоба генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника является мотивированной, но статья закона о руководителе САП, которая дает исчерпывающий перечень оснований его увольнения с должности, не содержит такой причины.

Фото: заключение

"Допущенный Холодницким Н. дисциплинарный проступок наносит вред авторитету органов и уменьшает доверие граждан к ведомству, пренебрегает общечеловеческими моральными ценностями, мешает формированию нравственно-правовой позиции во взаимоотношениях с гражданами", - подчеркивается в заключении.

Вместе с тем в заключении отмечается, что увольнение руководителя САП осуществляется главой ГПУ по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно на основаниях, предусмотренных частью первой статьи 51 закона "О прокуратуре".

Следует отметить, что статья 51 предусматривает общие условия увольнения прокурора с должности, прекращения его полномочий в должности. Отметим, прокурор увольняется с должности в случае: невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; нарушения им требований относительно несовместимости, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона; вступления в законную силу судебного решения о привлечении прокурора к административной ответственности за коррупционное правонарушение, связанное с нарушением ограничений, предусмотренных законом "Об основах предотвращения и противодействия коррупции"; невозможности перевода на другую должность или отсутствия согласия в связи с непосредственным подчинением близкому лицу; вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него.

Также среди оснований: прекращение гражданства Украины или приобретение гражданства другого государства; подача заявления об увольнении с должности по собственному желанию; невозможность дальнейшего пребывания на временно вакантной должности; ликвидация или реорганизация органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

"Применение к Холодницкому Н. дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 49 закона "О прокуратуре" (увольнение с должности в органах прокуратуры), противоречит требованиям части первой статьи 41 этого закона", - подчеркнул в заключении Ковальчук.

Поэтому, по убеждению члена КДКП, на Холодницкого можно наложить только дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Издание также отмечает, что заседание КДКП относительно действий антикоррупционного прокурора запланировано на следующую неделю. Также указано, что вывод Ковальчука есть в распоряжении членов КДКП, а также жалобщиков - генпрокурора и директора НАБУ. Сам Холодницкий сообщил изданию, что пока с текстом не знаком.

Напомним, в апреле РБК-Украина в материале "Антикоррупционные войны: почему хотят уволить Назара Холодницкого" отмечало, что источники в президентской команде уверяют, что дело против Холодницкого стало плодом внутренних конфликтов между директором НАБУ и руководителем САП. "Это личные амбиции Сытника снять Холодницкого. А прокурорские просто решили не мешать, и выбора особого у них не было", - утверждал собеседник РБК-Украина в президентском окружении.