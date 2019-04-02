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В Закарпатской обл. произошли стычки между пограничниками и местными жителями

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 16:09
В Закарпатской обл. произошли стычки между пограничниками и местными жителями
Фото: место происшествия (dpsu.gov.ua)

Местные жители протестуют против установки забора на границе

Во время работы по инженерно-технического обустройства границы с Румынией возникли стычки между пограничниками и местными жителями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ГНСУ.

Как отмечается, пограничники Мукачевского отряда на участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы, чтобы предотвратить увеличение количества незаконных пересечений границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек с требованием остановить установку забора.

Сообщается, что местные жители пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель Делового.

Фото: место происшествия (dpsu.gov.ua)

В настоящее время работы пограничники продолжают устанавливать забор. Местные жители, не соглашаясь с представителями Госпогранслужбы также перекрыли автомобильную дорогу сообщением "Рахов - Мукачево".

На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции.

Напомним, в Черновицкой области пограничники разоблачили одну из крупнейших партий контрабандных табачных изделий.

РБК-Украина писало, что во Львовской области пограничник скончался от огнестрельного ранения после того, как в него выстрелил другой военнослужащий, который находился в пограничном наряде.

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