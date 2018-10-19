Итоги дня: 19 октября

Правительство повысило цену на газ

Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Кабинет министров на сегодняшнем заседании решил повысить цену на газ для населения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент РБК-Украина. "Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%", - сказал премьер.

Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене. Также Гройсман напомнил, что Украина взяла ответственность перед МВФ выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.

Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Фото: Русская зарубежная церковь (synod.com)

Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на положительное решение по автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление архиерейского синода РПЦЗ.

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти - ей, будто бы, принадлежащих, - не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", - подчеркнули архиереи.

Тем временем в РФ заявили, что Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ.

В Украине ограничили высотность жилой застройки

Фото: РБК-Украина

Новые государственные строительные нормы, которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, ограничивают максимальную высоту жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

В частности, новые нормы предусматривают следующую класификацию: сельские населенные пункты с численностью до 1000 человек; сельские населенные пункты с населением свыше 1000 человек; поселки городского типа; города с численностью до 50 тысяч; города с населением 50-100 тысяч; города с численностью свыше 100 тысяч человек.

Обнародована переписка "керченского стрелка" с одноклассницей

Коллаж РБК-Украина

Обнародована переписка Владислав Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил бойню в Керчи, с девушкой.

Как пишет "Крымская газета", 18-летний студент был зарегистрирован в соцсетях под фейковым именем Анатолий Смирнов. Журналисты издания утверждают, что на этих скриншотах - именно переписка "керченского стрелка" с бывшей одноклассницей.

Судя по сообщениям, девушка была положительно настроена по отношению к убийце и пыталась с ним общаться. Росляков в свою очередь писал ей о желании уйти из жизни. Кроме того, он жаловался на судьбу, восхищался преступлениями серийных убийц и маньяков, и говорил о том, что "круто было бы устроить бойню". Девушка не восприняла его слова всерьез.

Полякова о перспективах украинского шоу-бизнеса с уходом российских гастролеров

Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Полякова резко высказалась о прошлом состоянии украинского рынка шоу-бизнеса, который был тесно переплетен с гастролями российский артистов. По словам Поляковой, развитие украинского шоу-биза замерло в 1991 году и какие-либо изменения происходили только "в угоду российским гастролерам", а украинским артистам "оставались крошки со стола". Таким мнением исполнительница поделилась в эксклюзивном интервью STYLER.

"Все замерло в 1991 году… Только в крупных городах что-то шевелится и то, долгие годы шевелилось в угоду российским гастролерам, которые забирали все себе, а нашим оставляли крошки со стола, — говорит Полякова. — Только сейчас радио и ТВ стали по-другому относиться к украинским артистам, но этого мало, чтобы заработала вся индустрия".

Об этом Полякова рассказала в рамках вопроса, действительно ли украинский рынок шоу-бизнеса можно назвать "тесным"; и хватает ли певице концертов в Украине.