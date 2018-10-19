В РФ заявили, что Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Фото: патриарх Кирилл (patriarchia.ru)

Константинопольский патриархат продолжает общение с РПЦ, несмотря на решение РФ о полном разрыве отношений

Константинопольский патриархат продолжает общение с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве.

В документе говорится, что "все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах".

Напомним, в ответ на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви в Украине синод Русской православной церкви 15 октября принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Позже в РПЦ заявили, что решение Синода Российской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом было принято с целью примирения с Константинополем и восстановления единства церкви.