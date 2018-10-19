Підсумки дня: 19 жовтня

Уряд підвищив ціну на газ для населення

Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вирішив підвищити ціну на газ для населення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна. "Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%" - сказав прем'єр.

Згідно з ухваленою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни. Також Гройсман нагадав, що Україна взяла відповідальність перед МВФ вирівняти ціни на газ для населення і промисловості ще у 2008 році.

Руська зарубіжна церква розірвала відносини з Константинополем

Фото: Руська зарубіжна церква (synod.com)

Руська зарубіжна православна церква (РПЦЗ) припиняє євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у відповідь на позитивне рішення щодо автокефалії Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву архієрейського синоду РПЦЗ.

"Визнається неможливість продовження євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою на будь-якому рівні до тих пір, поки ця давня і колись славна церква-сестра не принесе покаяння, не відмовиться від введення помилкового і чужого православ'ю вчення про якусь першість і всеосяжність влади - їй, начебто, належать, - не повернеться до православної віри і не припинить свої беззаконня", - підкреслили архієреї.

Тим часом в РФ заявили, що Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ.





В Україні обмежили висотність житлової забудови

Фото: РБК-Україна

Нові державні будівельних норми які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, обмежують максимальну висоту житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Зокрема, нові норми передбачають наступну класифікацію: сільські населені пункти з чисельністю до 1000 осіб; сільські населені пункти з чисельністю понад 1000 осіб; селища міського типу; міста з чисельністю до 50 тисяч; міста з населенням 50-100 тисяч; міста з чисельністю понад 100 тисяч осіб.





Оприлюднене листування "керченського стрілка" з однокласницею



Колаж РБК-Україна

Оприлюднено листування Владислава Рослякова, який 17 жовтня 2018 року влаштував бійню в Керчі, з дівчиною.

Як пише "Кримська газета", 18-річний студент був зареєстрований в соцмережах під фейковим ім'ям Анатолій Смирнов. Журналісти видання стверджують, що на цих скріншотах - саме листування "керченського стрілка" з колишньою однокласницею.

Судячи за повідомленнями, дівчина була позитивно налаштована по відношенню до вбивці і намагалася з ним спілкуватися. Росляков в свою чергу писав їй про бажання піти з життя. Крім того, він скаржився на долю і говорив про те, що "круто було б улаштувати бійню". Дівчина не сприйняла його слова всерйоз.





Полякова про перспективи українського шоу-бізнесу з відходом російських гастролерів

Фото: прес-служба Олі Полякової

Полякова різко висловилася про минулий стан українського ринку шоу-бізнесу, який був тісно переплетений з гастролями російський артистів. За словами Полякової, розвиток українського шоу-бізу завмер в 1991 році і які-небудь зміни відбувалися тільки "на догоду російським гастролерам", а українським артистам "лишалися крихти зі столу". Такою думкою поділилася виконавиця в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

"Все завмерло в 1991 році... Тільки у великих містах щось ворушиться і те, довгі роки ворушилося на догоду російським гастролерам, які забирали все собі, а нашим залишали крихти зі столу, — каже Полякова. — Тільки зараз радіо і ТБ стали по-іншому ставитися до українських артистів, але цього мало, щоб запрацювала вся індустрія".

Про це Полякова розповіла в рамках питання, чи справді український ринок шоу-бізнесу можна назвати "тісним"; і чи вистачає співачці концертів в Україні.