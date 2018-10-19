Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Фото: Русская зарубежная церковь (synod.com)

РПЦЗ прекратит евхаристическое общение с Константинополем в ответ на положительное решение по автокефалии УПЦ

Русская зарубежная православная церковь (РПЦЗ) прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на положительное решение по автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление архиерейского синода РПЦЗ.

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти - ей, будто бы, принадлежащих, - не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", - подчеркнули архиереи.

Напомним, ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат продолжает общение с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений.

Отметим, что в ответ на решение синода Константинопольского патриархата предоставить автокефалию православной церкви в Украине синод Русской православной церкви 15 октября принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Позже в РПЦ заявили, что решение Синода Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом было принято с целью примирения с Константинополем и восстановления единства церкви.