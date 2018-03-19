Рада может завтра принять проект о непризнании легитимности выборов в РФ

Верховная рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации (РФ) уже завтра. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов госвласти) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", - сказал он.

Парубий отметил, что будет рекомендовать нардепам включить в повестку дня сессии этот проект постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в лице министра иностранных дел Павла Климкина передала главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Список включает 140 фамилий.