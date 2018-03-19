Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада может завтра принять проект о непризнании легитимности выборов в РФ

НовостиПолитика    19.03.2018 - 14:42
Фото: голосование (Михаил Палинчак/УНИАН)
Фото: голосование (Михаил Палинчак/УНИАН)

Парубий отметил, что будет рекомендовать нардепам включить этот проект в повестку дня

Верховная рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации (РФ) уже завтра. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов госвласти) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра", - сказал он. 

Парубий отметил, что будет рекомендовать нардепам включить в повестку дня сессии этот проект постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в лице министра иностранных дел Павла Климкина передала главам дипломатических ведомств стран-членов ЕС список лиц, задействованных в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму. Список включает 140 фамилий.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Новый глава МИД Германии против признания оккупации Крыма "обходными путями" Порошенко призвал усилить санкции против России за выборы в Крыму
Теги: Крым, постановление, Верховная Рада, Выборы в России
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top