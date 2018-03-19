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Путин снова стал президентом, подсчитаны 99% голосов

НовостиПолитика    19.03.2018 - 07:11
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Выборы в РФ состоялись 18 марта

По результатам подсчета 99,75% бюллетеней на выборах в Российской Федерации (РФ) нынешний президент - Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов. Об этом сообщают российские СМИ.

На втором месте по количеству набранных голосов - Павел Грудинин, у которого 11,79%, на третьем Владимир Жириновский - 5,66%. У Ксении Собчак - 1,67%, а у Григория Явлинского - 1,04%.

В ходе выборов в России в городе Артем был зафиксирован вброс бюллетеней. Известно, что инцидент произошел на участке 326 в городе Артем.

Независимые наблюдатели также заявили о многочисленных нарушениях на выборах президента России. Так, правозащитное движение "Голос" сообщило о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на УИК, использование административного ресурса для повышения явки.

Кроме того, в Москве на УИК №803 "с ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на УИК №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина. Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинина и Григория Явлинского не пускали на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдатель от этого кандидата уже зарегистрирован.

Сообщалось, что ряд УИК завлекали избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске или Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в Московском районе Люблино) или даже сдачей крови на онкологические заболевания.

Отметим, дата выборов совпадает с 4-й годовщиной аннексии Россией Крымского полуострова. 

Напомним, ранее сообщалось, что по данным опросов на выходе с избирательных участков Путин набирал 73,9% голосов избирателей.
 

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Теги: Владимир Путин, Выборы в России
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