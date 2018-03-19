Порошенко призвал усилить санкции против России за выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыма. Об этом глава государства сказал в своем заявлении.

"Мы призываем международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейской и евроатлантической сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что санкции нужно усилить не просто против РФ в целом, а и против конкретных лиц, имевших отношение к подготовке, организации и проведению президентских выборов в оккупированном Крыму.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что украинский Крым в "оковах российской оккупации превратился в полуостров несвободы и военную базу" и заверил, что украинская власть усилит работу по отстаиванию прав граждан, ныне проживающих на полуострове и по освобождению заложников.

"Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России", - сказал президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил о том, что выборы президента России в Крыму являются нарушением международного права.