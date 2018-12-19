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В Одессу прибыл корабль НАТО

Новости » Общество    19.12.2018 - 12:53
В Одессу прибыл корабль НАТО
Фото: HMS Echo (H87) (facebook.com/Andrii Klymenko)

Корабль-разведчик ВМС Великобритании пришвартовался у причала Одесского морского порта

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) сегодня утром, 19 декабря, прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного редактора ресурса BlackSeaNews Андрея Клименко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что примерно в 10:30 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, что предоставляет им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Главное назначение корабля - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций и поддержка амфибийных операций.

В Одессу прибыл корабль НАТО

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Напомним, 17 декабря разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море.

Ранее сообщалось, что Британия в 2019 году разместит в Украине дополнительные войска и направит многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo.

По словам государственного секретаря по вопросам обороны Британии Гэвина Уильямсона, в 2019 году к Черноморскому региону будет направлен британский корабль HMS Echo в рамках ранее достигнутых договоренностей по расширению программы военной подготовки, которая предоставляется Великобританией.

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