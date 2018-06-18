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Итоги дня: 18 июня

НовостиПрочее    18.06.2018 - 18:57

Украина создает группу в ЕС для противодействия "Северному потоку-2", - Порошенко

Украина создает группу в Европейском союзе для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко отметил, что строительство этого газопровода лишит Украину ежегодных поступлений в размере 3 млрд долларов. По его мнению, Россия намерена отказаться от украинской ГТС и оставить страну без "денег на финансирование обороны". Кроме того, по мнению Порошенко, президент России Владимир Путин в 2014 году не продолжил наступление российской армии из-за вероятности остановки газотранспортной сети. 
 

В Японии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 привел к жертвам и транспортному коллапсу в Японии. Число пострадавших в результате землетрясения возросло до 358 человек. По данным метеорологического управления в ближайшие дни возможен еще один толчок. Сейчас свыше тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.
 

В Сирии в результате авиаудара погибли 52 бойца

На востоке Сирии в результате авиаудара погибли 52 проправительственных бойца. Среди них было примерно 30 иракцев. Наблюдатели сообщили, что этот авиаудар по проправительственным силам был одним из сильнейших. Пока, однако, неизвестно, кто его нанес.
 

В Кривом Роге школьница избила 13-летнюю девочку (фото)

В Кривом Роге 14-летняя школьница избила 13-летнюю девочку. Инцидент произошел на спортивной площадке, куда пострадавшая пришла поиграть в футбол. Девочка позвонила маме и сказала, что ее избили. Женщина выбежала к дочери и увидела ту в синяках и распухшим лицом. По словам очевидцев, девочку били сильно кулаками по голове, в височную долю и в глаз.
 

Синоптик предупредила о похолодании

В Украине с субботы, 23 июня, ожидается похолодание. Во вторник же, 19 июня, будет теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Лето продолжается, и невесть что с дождями", - написала она. Также синоптик напомнила, что эта неделя для нас - особенная, ведь уже в четверг, 21 июня, начинается настоящее, астрономическое лето и одновременно - поворот на зиму.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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