Землетрясение в Японии: число пострадавших возросло до 358 человек

Ранее сообщалось, что ранения получили 217 человек

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 358 человек. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на данные полиции.

Отметим, что по данным метеорологического управления в ближайшие дни возможен еще один толчок.

Сейчас свыше тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

Отметим, ранее сообщалось, что ранения получили 217 человек.

Напомним, в Японии в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в префектуре Осака, погибли три человека. Сообщалось, что одной из погибших оказалась 9-летняя девочка, которую придавило стеной возле школьного бассейна. Кроме того, землетрясение унесло жизни еще двух пожилых людей.

Издание Japan Times называет землетрясение "одним из самых мощных за последнее десятилетие".

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения прервана подача электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Объекты атомной энергетики не пострадали, радиационный фон атомных станций остается в норме.