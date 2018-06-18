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Украина создает группу в ЕС для противодействия "Северному потоку-2", - Порошенко

НовостиПолитика    18.06.2018 - 10:42
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украина может включить Германию в консорциум по управлению ГТС

Украина создает группу в Европейском союзе для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что строительство этого газопровода лишит Украину ежегодных поступлений в размере 3 млрд долларов. По его мнению, Россия намерена отказаться от украинской ГТС и оставить страну без "денег на финансирование обороны".

Кроме того, по мнению Порошенко, президент России Владимир Путин в 2014 году не продолжил наступление российской армии из-за вероятности остановки газотранспортной сети. Для сравнения в прошлом году Россия получила 30 млрд долларов от поставок газа по территории Украины.

"И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2", - отметил Порошенко.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с Германией для создания консорциума по управлению газотранспортной системой.

"Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство "Северного потка-2". Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - подчеркнул Порошенко.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Польша требует изменить газовую директиву ЕС для усложнения строительства Nord Stream 2.  

 

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Теги публикации: Евросоюз, Порошенко Петр, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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