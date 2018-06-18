Підсумки дня: 18 червня

Україна створює групу в ЄС для протидії "Північному потоку-2", - Порошенко



Україна створює групу в Європейському союзі для протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив президент України Петро Порошенко. Порошенко зазначив, що будівництво цього газопроводу позбавить Україну щорічних надходжень у розмірі 3 млрд доларів. На його думку, Росія має намір відмовитися від української ГТС і залишити країну без "грошей на фінансування оборони". Крім того, на думку Порошенка, президент Росії Володимир Путін у 2014 році не продовжив наступ російської армії через ймовірність зупинки газотранспортної мережі.

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В Японії стався потужний землетрус



Землетрус магнітудою 6,1 призвів до жертв і транспортного коллапсу в Японії. Число постраждалих у результаті землетрусу магнітудою зросло до 358 осіб. За даними метеорологічного управління у найближчий день можливий ще один поштовх. Зараз понад тисячу осіб перебувають в евакуаційних центрах.





У Сирії внаслідок авіаудару загинуло 52 бійця

На сході Сирії внаслідок авіаудару загинуло 52 проурядових бійця. Серед них було приблизно 30 іракців. Спостерігачі повідомили, що цей авіаудар по проурядових силах був одним із найсильніших. Поки, однак, їм невідомо, хто його завдав.



У Кривому Розі школярка побила 13-річну дівчинку (фото)



Кривому Розі 14-річна школярка побив 13-річну дівчинку. Інцидент стався на спортивному майданчику, куди потерпіла прийшла пограти у футбол.

Дівчинка подзвонила мамі і сказала, що її побили. Жінка вибігла до дочки і побачила ту у синцях і розпухлим обличчям. За словами очевидців, дівчинку сильно били кулаками по голові, в скроневу частку і в око.



Синоптик попередила про похолодання



В Україні з суботи, 23 червня, очікується похолодання. У вівторок же, 19 червня, буде тепла погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. "Літо триває, і казна-що з дощами", - написала вона. Також синоптик нагадала, що цей тиждень для нас - особливий, адже вже у четвер, 21 червня, починається справжнє, астрономічне літо і одночасно - поворот на зиму.