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В Сирии в результате авиаудара погибли 52 бойцов

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 14:49
Иллюстративное фото: авиаудар (webscreenshot youtube/SMO)
Иллюстративное фото: авиаудар (webscreenshot youtube/SMO)

Пока неизвестно, кто нанес авиаудар

На востоке Сирии в результате авиаудара погибли 52 проправительственных бойцов. Об этом сообщает DW.

Так, в результате авиаудара в Сирии погибли по меньшей мере 52 бойцов, воевавших на стороне сирийского режима. Среди них было примерно 30 иракцев, передает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что удар был нанесен около поселка Аль-Хари и города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Также наблюдатели сообщили, что этот авиаудар по проправительственных силах был одним из сильнейших. Пока, однако, неизвестно, кто его нанес.

Сирийские государственные СМИ обвинили в атаке коалицию под руководством Соединенных Штатов Америки (США). Но в Пентагоне опровергли это.

"Ни один член коалиции под предводительством США не осуществлял ударов вблизи Абу-Кемаля", - сообщил представитель командования вооруженных сил США.

Напомним, ранее сегодня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

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Теги публикации: Сирия, авиаудары, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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