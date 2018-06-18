В Сирии в результате авиаудара погибли 52 бойцов

Пока неизвестно, кто нанес авиаудар

На востоке Сирии в результате авиаудара погибли 52 проправительственных бойцов. Об этом сообщает DW.

Так, в результате авиаудара в Сирии погибли по меньшей мере 52 бойцов, воевавших на стороне сирийского режима. Среди них было примерно 30 иракцев, передает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что удар был нанесен около поселка Аль-Хари и города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Также наблюдатели сообщили, что этот авиаудар по проправительственных силах был одним из сильнейших. Пока, однако, неизвестно, кто его нанес.

Сирийские государственные СМИ обвинили в атаке коалицию под руководством Соединенных Штатов Америки (США). Но в Пентагоне опровергли это.

"Ни один член коалиции под предводительством США не осуществлял ударов вблизи Абу-Кемаля", - сообщил представитель командования вооруженных сил США.

Напомним, ранее сегодня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.