17.06.2019 - 17:27
Итоги дня: 17 июня
В штабе операции Объединенных сил (ООС)
опровергли информацию о входе подразделений Вооруженных сил Украины на территорию Донецка Команда президента Владимира Зеленского
готовится перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая власть
настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины Европейская комиссия
может приостановить действие безвизового режима для отдельных стран Западных Балкан и Латинской Америки, из-за растущего количества мигрантов из этих стран Даша Лукьяненко пропала в селе Ивановка Одесской области в четверг, 13 июня. К поиску ребенка подключились полтысячи человек, среди которых есть военные, правоохранители, волонтеры. Жители двух домов, где проходила девочка,
рассказали, что слышали крик 21-летняя Яна Костраба, которая обвиняется в
совершении жуткого ДТП в Ужгороде, уже отправлена в изолятор, где ожидает заседания суда. Отец девушки пообещал молиться за пострадавшего
Популярный украинский телеведущий, ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров внезапно женился.
Его избранницей стала Александра Кучеренко, звезда проекта "Танцы со звездами 2017"
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