В штабе опровергли информацию о входе ВСУ в Донецк

Фото: ООС на Донбассе (из открытых источников)

В штабе предупредили о вбросе недостоверной информации перед заседанием ТКГ

В штабе операции Объединенных сил (ООС) опровергли информацию о входе подразделений Вооруженных сил Украины на территорию Донецка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, информация о входе военнослужащих ОМБр им. Короля Данила и подразделения Добровольческого украинского корпуса (ДУК ПС) на территорию Донецка является неправдивой.

"Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

В штабе отметили, что вбросы неправдивой информации со стороны российских оккупационных сил связанные с предстоящим заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске и зарубежными визитами президента Украины.

"Вражеские пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины", - подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, что 16 июня российские наемники 30 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Боевики били из запрещенных минометов 82-го и 120-го калибров.

Ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что в Донецкой области боевики осуществили обстрел жилого дома в городе Марьинка.