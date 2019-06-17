Зеленский прибыл на встречу с президентом Франции

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча проходит в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Париже, в понедельник, 17 июня, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

Встреча проходит в Елисейском дворце в Париже, где его встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры.

Также на 17:30 запланирована совместная пресс-конференция президентов двух стран.

Les honneurs франции sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский сегодня посетит Францию. Президент Зеленский сегодня прибудет во Францию, где встретится с главой страны Эммануэлем Макроном, председателем парламента и представителями бизнеса, также во вторник, 18 июня, украинский президент совершит аналогичный визит в Германию.

Напомним, что Зеленский заявил, что считает законным свое решение о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов. По мнению Зеленского, его решение распустить парламент было законным и соответствовало запроса общества.