Германия требует от РФ продолжить транзит газа через Украину

Фото: Штеффен Зайберт (twitter.com/ShakRiet)

Немецкий политик заявил, что это в их абсолютных интересах

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая власть настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Зайберт сообщил, что с их точки зрения, продолжения роли Украины как транзитного государства является необходимостью.

"Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах, и это является нашим требованием, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - подчеркнул представитель федерального правительства.

Также он заявил, что Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и РФ, а спекулировать на случай "другого сценария" они не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии считают экономичнеской, но с "политическим подтекстом", будет нарушена на встречные канцлера Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.