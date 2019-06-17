ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия требует от РФ продолжить транзит газа через Украину

Новости » Энергетика    17.06.2019 - 16:50
Германия требует от РФ продолжить транзит газа через Украину
Фото: Штеффен Зайберт (twitter.com/ShakRiet)

Немецкий политик заявил, что это в их абсолютных интересах

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая власть настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Зайберт сообщил, что с их точки зрения, продолжения роли Украины как транзитного государства является необходимостью.

"Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах, и это является нашим требованием, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - подчеркнул представитель федерального правительства.

Также он заявил, что Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и РФ, а спекулировать на случай "другого сценария" они не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии считают экономичнеской, но с "политическим подтекстом", будет нарушена на встречные канцлера Ангелы Меркель и украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

Франция, Германия и Испания запускают крупнейший в Европе оборонный проект Штайнмайер заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому
Новости Украины ГерманияНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь