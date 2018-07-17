Итоги дня: 17 июля

В здание НАБУ ворвались неизвестные

Группа неизвестных сегодня ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура. "Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ, - ред.) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen", - сообщила она. Позже появилась информация о том, что сегодняшние акции в здании НАБУ организовал помощник нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея Иван Грабарь. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах. По данным источников, Грабарь принимал участие в АТО на Донбассе в составе батальона "Киев-1", которым командовал Дейдей.

В Ровно на стоянке застрелили мужчину

В Ровно сегодня, 17 июля 2018 года, на стоянке возле рынка застрелили мужчину. Погибший оказался 42-летним местным предпринимателем. "Во время осмотра места происшествия обнаружены три гильзы калибра 9 мм", - рассказал замглавы облуправления полиции Сергей Волков». Открыто уголовное дело.

В Японии в результате жары погибли 14 человек

В результате сильной жары в Японии по крайней мере 14 человек погибли за три дня выходных. Тысячи человек попали в больницы с недомоганиями из-за жары. Указано, что температура поднималась выше 39 градусов в префектуре Гифу в национальный праздник - День моря, который прошел 16 июля. В этот день в Токио было 34 градуса. В целом в более 200 регионах страны температура достигала отметки в 35 градусов.

ФСБ угрозами заставила Виду извиниться за лозунг "Слава Украине", - СМИ

Стали известны новые подробности вокруг фразы "Слава Украине" на чемпионате мира-2018 , которую сказали хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над сборной России. Появилась информация, что ФСБ угрожала хорватской команде и требовала, чтобы футболисты публично принесли свои извинения. Сообщается, что представители ФСБ по собственной инициативе встретились с руководством хорватской сборной. Спецслужбы РФ потребовали не только извинений от Виды и Вукоевича, но захотели, чтобы сборная Хорватия выразила свою поддержку и благодарность России, как организатору ЧМ-2018.

В Одессе мальчик попал в ДТП на отцовском авто с еврономерами и попытался убежать босиком (фото и видео)

Накануне в Одессе произошло транспортно-дорожное происшествие на 7-й станции Люстдорфской дороги. 14-летний мальчик взял отцовский автомобиль с иностранной регистрацией марки BMW, но по пути врезался в припаркованную на кругу Tesla. Он попытался убежать, в спешке бросив на дорогу свои шлепанцы, но у него не получилось. Из второго авто Tesla, которое находилось рядом, выбежал мужчина и задержал подростка. Пока он его догонял, водитель успел совершить несколько выстрелов. На место происшествия были вызваны родители.