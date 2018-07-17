Підсумки дня: 17 липня

В будівлю НАБУ увірвалися невідомі

Група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дарина Манжура. "Група так званих протестувальників, які зранку тут (біля будівлі НАБУ, - ред.) перебували, прорвалися всередину, пройшли через турнікет, тобто, по суті вони порушили периметр незаконно. Всередині вони поламали меблі, накидали сміття, покидали торти Roshen", - повідомила вона. Пізніше з’явилася інформація про те, що сьогоднішні акції в будівлі НАБУ організував помічник нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея Іван Грабар. Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах. За даними джерел, Грабар брав участь в АТО на Донбасі у складі батальйону "Київ-1", яким командував Дейдей.

У Рівному на стоянці застрелили чоловіка

У Рівному сьогодні, 17 липня 2018 року, на стоянці біля ринку застрелили чоловіка. Загиблий виявився 42-річним місцевим підприємцем. "Під час огляду місця події виявлено три гільзи калібру 9 мм", - розповів замглави облуправління поліції Сергій Волков. Відкрито кримінальну справу.

У Японії у результаті спеки загинули 14 людей

У результаті сильної спеки у Японії принаймні 14 людей загинули за три дні вихідних. Тисячі людей потрапили до лікарень з недугами через спеку. Зазначено, що температура піднімалася вище 39 градусів у префектурі Гіфу в національне свято - День моря, який пройшов 16 липня. У цей день в Токіо було 34 градуси. В цілому в понад 200 регіонах країни температура досягала позначки в 35 градусів.

ФСБ погрозами змусила Віду вибачитися за гасло "Слава Україні", - ЗМІ

Стали відомі нові подробиці навколо фрази "Слава Україні" на чемпіонаті світу-2018 , яку сказали хорвати Домагой Віда і Огнен Вукоєвич після перемоги над збірною Росії. З'явилася інформація, що ФСБ погрожувала хорватській команді і вимагала, щоб футболісти публічно приніс свої вибачення. Повідомляється, що представники ФСБ за власною ініціативою зустрілися з керівництвом хорватської збірної. Спецслужби РФ зажадали не тільки вибачень від Віди і Вукоєвича, але захотіли, щоб збірна Хорватія висловила свою підтримку і подяку Росії, як організатора ЧС-2018.

В Одесі хлопчик потрапив в ДТП на батьковому авто з єврономерами і спробував втекти босоніж (фото та відео)

Напередодні в Одесі сталася транспортно-дорожня пригода на 7-й станції Люстдорфської дороги. 14-річний хлопчик взяв батьківський автомобіль з іноземною реєстрацією марки BMW, але по дорозі врізався у припарковану на колі Tesla. Він спробував утекти, в поспіху кинувши на дорогу свої шльопанці, але у нього не вийшло. З другого авто Tesla, яке знаходилося поруч, вибіг чоловік і затримав підлітка. Поки він його наздоганяв, водій встиг зробити кілька пострілів. На місце події були викликані батьки.