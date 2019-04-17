Собор Парижской Богоматери закроется на шесть лет

Фото: место происшествия (DominguezArjona / Twitter)

Пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора

Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара, в результате когорого обвалились крыша и шпиль. Об этом сообщает Le Figaro.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщил, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара. Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля. В результате пожара пострадали двое правоохранителей и один пожарный. Уже есть несколько версий причины возгорания собора. В частности, пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.

Сегодня работающие на месте пожара в Соборе ​ Богоматери криминалисты назвали вероятную причину инцидента. Они считают, что причиной пожара является проблема с электрикой.

РБК-Украина писало, что вчера президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французскому народу с призывом всем вместе восстановить собор Богоматери в Париже. Он анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет. По состоянию на 17 апреля, сумма пожертвований на реконструкцию после пожара собора достигла почти 1 млрд евро.