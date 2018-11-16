Итоги дня: 16 ноября

В Кабмине рассказали, когда заработает накопительная система пенсий

Иллюстративное фото (twitter.com/Delo)

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, когда в Украине заработает накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования. По его словам, пенсионная система Украины готова к внедрению второго уровня.

"Второй уровень - это следующий этап пенсионной реформы. Сейчас рассматривается несколько моделей внедрения второго уровня", - сказал Розенко. Также он отметил, что украинцы будут иметь достойные зарплаты и пенсии только тогда, когда в Украине заработает трехуровневая пенсионная система.

Гройсман исключил отмену повышения тарифов на газ

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

В Украине не будут отменять решение о повышении тарифов на газ для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Владимира Гройсмана Reuters.

По словам Гройсмана, его правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение тарифов на газ для населения. Он в очередной раз отметил, что пошел на этот непопулярный шаг для получения дополнительных кредитов Международного валютного фонда. "Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать", - добавил Гройсман.

Жертва громкого секс-скандала пропала: студентку КПИ объявили в розыск

Коллаж РБК-Украина

Студентка КПИ Наталья Бурейко, которая стала жертвой секс-скандала с полицейским Александром Варченко, объявлена в розыск. Об этом рассказал декан химико-технологического факультета киевского университета, где и учится 18-летняя девушка, Игорь Астрелин.

"Наталья уехала из общежития и не посещает занятия. Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск", - сказал профессор в комментарии изданию "Страна".

По факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело

Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Полиция расследует возможные злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Сообщается, что следователи полиции Тернопольской области расследуют неправомерные действия госрегистратора, который злоупотребил полномочиями при регистрации права УПЦ Московского патриархата на пользование недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры. В то же время, представитель Минкульта обжаловал в Минюсте действия государственного регистратора и потребовал отменить регистрацию прав на Почаевскую лавру. Также Минкульт требует привлечь регистратора к ответственности.

Родители девочек, погибших в лагере "Виктория", подадут в суд на "Битву экстрасенсов"

Коллаж РБК-Украина

Родители девочек, погибших во время пожара в детском лагере "Виктория" города Одесса, намерены подать в суд на передачу "Битва экстрасенсов" из-за выпуска, который вышел в 11 ноября. Эфир программы был посвящен трагедии в вышеуказанном лагере. На передачу обратилась мать погибшей Насти Кулинич, для того, чтобы выяснить почему погибла ее дочь. Но, по словам Муравской, произошедшее на передаче оскорбило родителей погибших.

" Делать шоу на этой трагедии - это преступление. Сейчас мы думаем, каким образом реагировать на эту передачу и скорее всего будем подавать в суд. Это не входит ни в какие этические рамки. Уровень цинизма превзошел любые ожидания. Эта передача очень задела родителей, погибших детей", - прокомментировала адвокат пострадавших.