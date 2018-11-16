Підсумки дня: 16 листопада

У Кабміні розповіли, коли запрацює накопичувальна система пенсій

Ілюстративне фото (twitter.com/Delo)

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко розповів, коли в Україні запрацює накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. За його словами, пенсійна система України готова до впровадження другого рівня.

Другий рівень - це наступний етап пенсійної реформи. Зараз розглядається кілька моделей впровадження другого рівня", - сказав Розенко. Також він зазначив, що українці будуть мати гідні зарплати і пенсії тільки тоді, коли в Україні запрацює трирівнева пенсійна система.

Гройсман виключив скасування підвищення тарифів на газ

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

В Україні не будуть скасовувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Reuters.

За словами Гройсмана, його уряд не піде на поводу у опозиційних партій, які вимагають скасувати підвищення тарифів на газ для населення. Він в черговий раз зазначив, що пішов на цей непопулярний крок для отримання додаткових кредитів Міжнародного валютного фонду. "Популізм призвів до слабкості України. Цього не можна допускати", - додав Гройсман.

Жертва гучного секс-скандалу зникла: студентку КПІ оголосили в розшук

Колаж РБК-Україна

Студентка КПІ Наталія Бурейко, яка стала жертвою секс-скандалу з поліцейським Олександром Варченком, оголошена в розшук. Про це розповів декан хіміко-технологічного факультету київського університету, де й навчається 18-річна дівчина, Ігор Астрелін.

"Наталя поїхала з гуртожитку і не відвідує заняття. Нам нічого не залишалося, як звернутися в поліцію з проханням оголосити її в розшук", - сказав професор в коментарі виданню "Страна".

За фактом передачі Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату відкрили справу

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

Поліція розслідує можливі зловживання при передачі Почаївської лаври в користування Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату.

Повідомляється, що слідчі поліції Тернопільської області розслідують неправомірні дії держреєстратора, який зловживав повноваженнями при реєстрації права УПЦ Московського патріархату на користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври. У той же час, представник Мінкульту оскаржив в Мін'юсті дії державного реєстратора і вимагає скасувати реєстрацію прав на Почаївську лавру. Крім того, Мінкульт вимагає притягнути реєстратора до відповідальності.

Батьки дівчаток, загиблих у таборі "Вікторія", подадуть в суд на "Битву екстрасенсів"

Колаж РБК-Україна

Батьки дівчаток, загиблих під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія"міста Одеса, мають намір подати в суд на передачу "Битва екстрасенсів" через випуск, який вийшов в 11 листопада. Ефір програми був присвячений трагедії у вищевказаному таборі. На передачу звернулася мати загиблої Насті Кулініч, для того, щоб з'ясувати чому загинула її дочка. Але, за словами Муравскій, що сталася на передачу образило батьків загиблих.



"Робити шоу на цій трагедії - це злочин. Зараз ми думаємо, яким чином реагувати на цю передачу і швидше за все будемо подавати в суд. Це не входить ні в які етичні рамки. Рівень цинізму перевершив будь-які сподівання. Ця передача дуже зачепила батьків загиблих дітей", - прокоментувала адвокат постраждалих.