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Гройсман исключил отмену повышения тарифов на газ

Новости » Энергетика    16.11.2018 - 08:58
Гройсман исключил отмену повышения тарифов на газ
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман заявил, что не пойдет на поводу у оппозиционных партий

В Украине не будут отменять решение о повышении тарифов на газ для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Владимира Гройсмана Reuters.

По словам Гройсмана, его правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, которые требуют отменить повышение тарифов на газ для населения. Он в очередной раз отметил, что пошел на этот непопулярный шаг для получения дополнительных кредитов Международного валютного фонда.

"Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что при решении о повышении тарифов "правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим".

Отметим, 19 октября правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения. Согласно решению Кабинета министров, с 1 ноября тарифы подняли на 23,5%. Таким образом, цена газа с 1 ноября составила 8,550 гривен за куб. метр. До этого действовала цена на природный газ для нужд населения в размере 6,9579 гривен за куб. метр.

 

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