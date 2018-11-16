По факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело

Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Минкульт требует отменить регистрацию прав УПЦ МП на Почаевскую лавру

Полиция расследует возможные злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Сообщается, что следователи полиции Тернопольской области расследуют неправомерные действия госрегистратора, который злоупотребил полномочиями при регистрации права УПЦ Московского патриархата на пользование недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры. В то же время, представитель Минкульта обжаловал в Минюсте действия государственного регистратора и потребовал отменить регистрацию прав на Почаевскую лавру. Кроме того, Минкульт требует привлечь регистратора к ответственности.

Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры добровольно присоединятся к автокефальной церкви.

Как ранее сообщало РБК-Украина Верховный суд рассмотрит три иска от УПЦ МП против предоставления томоса Украине.