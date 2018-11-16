ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

По факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело

Новости » Общество    16.11.2018 - 12:18
По факту передачи Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата открыли дело
Фото: Почаевская лавра (pochaev.org.ua)

Минкульт требует отменить регистрацию прав УПЦ МП на Почаевскую лавру

Полиция расследует возможные злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Сообщается, что следователи полиции Тернопольской области расследуют неправомерные действия госрегистратора, который злоупотребил полномочиями при регистрации права УПЦ Московского патриархата на пользование недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры. В то же время, представитель Минкульта обжаловал в Минюсте действия государственного регистратора и потребовал отменить регистрацию прав на Почаевскую лавру. Кроме того, Минкульт требует привлечь регистратора к ответственности.

Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры добровольно присоединятся к автокефальной церкви.

Как ранее сообщало РБК-Украина Верховный суд рассмотрит три иска от УПЦ МП против предоставления томоса Украине.

 

Вселенский патриарх выступил с обращением к украинцам
Новости Украины церковьТернопольская областьправославие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь