Итоги дня: 15 ноября

По делу о расстрелах на Майдане задержали предполагаемого снайпера

Иллюстративное фото (УНИАН)

Силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Известно, что речь идет о снайпере подразделения Внутренних войск, который после Майдана продолжил службу в реформированной Национальной гвардии. На момент задержания и ареста был уволен в запас. Источник уточнил, что "снайпер Майдана" был задержан 30 октября. По данным следствия, подозреваемый причастен к убийству режиссера Александра Храпаченко.

Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату ЖКУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинские семьи имеют право выбора: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на правительственном сайте teplo.gov.ua.

Как отмечается в сообщении, если семья имеет право на субсидию, однако ее размер невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если на отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.

На правительственном сайте приводятся два примера, когда лучше выбирать субсидию, а когда льготу.

Неизвестные бросали "коктейли Молотова" в Андреевскую церковь

Фото: Андреевская церковь в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве утром, 15 ноября, неизвестные бросали "коктейли Молотова" в двери стилобата Андреевской церкви. Об этом сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископо Евстратий Зоря. "Пожар не произошел, ущерба не нанесли, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - рассказал он.

Напомним, 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Медики уточнили информацию о состоянии здоровья Олега Жоха

Коллаж РБК-Украина

Врачи Ровенской городской центральной больницы рассказали о состоянии здоровья спортсмена Олега Жоха, который пострадал в трагическом ДТП под Ровно 14 ноября. И.о. главврача опроверг информацию о том, что армрестлера Олега Жоха собираются перевозить в Киев.

"Его состояние стабильно тяжелое. Но он будет жить. Сейчас он в палате интенсивной терапии нейрохирургического отделения, получает адекватное лечение. У него торакальная травма, ушиб головного мозга, проблемы с легкими, перелом костей предплечья левой руки", - рассказал Игорь Дундюк.

В одном из отелей Днепра обнаружили портреты Сталина и Ленина

Коллаж РБК-Украина

В одной из гостиниц города Днепра активисты обнаружили полотна с изображением Сталина и Ленина.

В среду вечером, 14 ноября в один из отелей Днепра пришли активисты организации С14, которые заблокировали работу гостиницы и вызвали полицию, так как на втором этаже здания были обнаружены полотна с лидерами СССР 1917-1953-хх годов. В частности, картины символизировали тоталитарную систему, коммунистическую эпоху и изображали лица Сталина и Ленина.

Как объяснил координатор организации С14 Богдан Визир, акция носит предупредительный характер и вызвана желанием зафиксировать нарушение законодательства Украины. Молодые люди не предпринимали никаких действий, а вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт нарушения.