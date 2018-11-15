Украинцам предоставили право выбирать между субсидией и льготой на оплату ЖКУ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Льготникам дали разъяснение, когда лучше выбирать субсидию, а когда - льготу

Украинские семьи имеют право выбора: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на правительственном сайте teplo.gov.ua.

Как отмечается в сообщении, если семья имеет право на субсидию, однако ее размер невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

И наоборот: если на отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо подать заявление для назначения субсидии.

На правительственном сайте приводятся два примера, когда лучше выбирать субсидию, а когда льготу.

В этом случае супругам пенсионеров выгоднее пользоваться субсидией:

В данном случае пенсионеру выгоднее пользоваться льготой участника боевых действий:

Напомним, что основными категориями льготников являются:

- участники войны (50% скидка);

- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);

- лица, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);

- участники боевых действий (75% скидка);

- лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка);

- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);

- жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);

- дети войны (25% скидка)

Напомним, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.

Отметим, что ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.