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Підсумки дня: 15 листопада

Новини » Інше    15.11.2018 - 18:17

У справі про розстріли на Майдані затримали ймовірного снайпера

Підсумки дня: 15 листопадаІлюстративне фото (УНІАН)

Силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що мова йде про снайпера підрозділу Внутрішніх військ, який після Майдану продовжив службу в реформованій Національній гвардії. На момент затримання і арешту був звільнений у запас. Джерело уточнило, що "снайпера Майдану" було затримано 30 жовтня.

За даними слідства, підозрюваний причетний до вбивства режисера Олександра Храпаченка

 

Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП

Підсумки дня: 15 листопадаІлюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські сім’ї мають право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на урядовому сайті teplo.gov.ua.

Як зазначається в повідомленні, якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.

На урядовому сайті наводяться два приклади, коли краще обирати субсидію, а коли пільгу.

 

Невідомі кидали "коктейлі Молотова" у Андріївську церкву

Підсумки дня: 15 листопадаФото: Андріївська церква в Києві (РБК-Україна)

У Києві вранці, 15 листопада, невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Про це повідомив спікер Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

"Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - повідомив він.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю

 

Медики уточнили інформацію про стан здоров'я Олега Жоха

Підсумки дня: 15 листопадаКолаж РБК-Україна

Лікарі Рівненської міської центральної лікарні розповіли про стан здоров'я спортсмена Олега Жоха, який постраждав у трагічному ДТП під Рівним 14 листопада. В.о. головного лікаря Ігор Дундюк спростував інформацію про те, що армрестлера Олега Жоха збираються перевозити в Київ.

"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Зараз він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення. У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки", - розповів Ігор Дундюк.

 

В одному з готелів Дніпра виявили портрети Сталіна і Леніна

Підсумки дня: 15 листопадаКолаж РБК-Україна

В одному з готелів міста Дніпра активісти виявили полотна з зображенням Сталіна та Леніна

У середу ввечері, 14 листопада в один з готелів Дніпра прийшли активісти організації С14, які заблокували роботу готелю і викликали поліцію, так як на другому поверсі будівлі були виявлені полотна з лідерами СРСР 1917-1953-хх років. Зокрема, картини символізували тоталітарну систему, комуністичну епоху і зображували особи Сталіна і Леніна.

Як пояснив координатор організації С14 Богдан Візир, акція носить попереджувальний характер і викликана бажанням зафіксувати порушення законодавства України. Молоді люди не вживали ніяких дій, а викликали поліцію, щоб зафіксувати факт порушення.

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