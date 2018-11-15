Підсумки дня: 15 листопада

У справі про розстріли на Майдані затримали ймовірного снайпера

Ілюстративне фото (УНІАН)

Силовики затримали снайпера, який підозрюється у причетності до розстрілу учасників Майдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що мова йде про снайпера підрозділу Внутрішніх військ, який після Майдану продовжив службу в реформованій Національній гвардії. На момент затримання і арешту був звільнений у запас. Джерело уточнило, що "снайпера Майдану" було затримано 30 жовтня.

За даними слідства, підозрюваний причетний до вбивства режисера Олександра Храпаченка

Українцям надали право обирати між субсидією і пільгою на сплату ЖКП

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські сім’ї мають право вибору: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на урядовому сайті teplo.gov.ua.

Як зазначається в повідомленні, якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії.

І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії.

На урядовому сайті наводяться два приклади, коли краще обирати субсидію, а коли пільгу.

Невідомі кидали "коктейлі Молотова" у Андріївську церкву

Фото: Андріївська церква в Києві (РБК-Україна)

У Києві вранці, 15 листопада, невідомі кидали "коктейлі Молотова" у двері стилобату Андріївської церкви. Про це повідомив спікер Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

"Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик", - повідомив він.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю.

Медики уточнили інформацію про стан здоров'я Олега Жоха

Колаж РБК-Україна

Лікарі Рівненської міської центральної лікарні розповіли про стан здоров'я спортсмена Олега Жоха, який постраждав у трагічному ДТП під Рівним 14 листопада. В.о. головного лікаря Ігор Дундюк спростував інформацію про те, що армрестлера Олега Жоха збираються перевозити в Київ.



"Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Зараз він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення. У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки", - розповів Ігор Дундюк.

В одному з готелів Дніпра виявили портрети Сталіна і Леніна

Колаж РБК-Україна

В одному з готелів міста Дніпра активісти виявили полотна з зображенням Сталіна та Леніна.

У середу ввечері, 14 листопада в один з готелів Дніпра прийшли активісти організації С14, які заблокували роботу готелю і викликали поліцію, так як на другому поверсі будівлі були виявлені полотна з лідерами СРСР 1917-1953-хх років. Зокрема, картини символізували тоталітарну систему, комуністичну епоху і зображували особи Сталіна і Леніна.

Як пояснив координатор організації С14 Богдан Візир, акція носить попереджувальний характер і викликана бажанням зафіксувати порушення законодавства України. Молоді люди не вживали ніяких дій, а викликали поліцію, щоб зафіксувати факт порушення.