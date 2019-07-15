Итоги дня: 15 июля

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада
Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка"
Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24"