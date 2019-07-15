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Итоги дня: 15 июля


  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада 
  • Следственный судья Печерского районного суда г. Киева Сергей Вовк снял арест с 415 земельных участков и объектов недвижимости компании "Приватофис", которые были арестованы в 2017 году после национализации "ПриватБанка" 
  • НАК "Нафтогаз Украины" снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле на 648 грн или на 11,7% 
  • Телеведущие скандального NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик попали в "Чистилище" базы Миротворца за намерение принять участие в анонсированном на 12 июля телемоста между украинским NewsOne и российским "Россия 24" 
  • Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского попал в ДТП в Запорожской области: все детали, фото и видео
  • Если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5%-ный барьер преодолели преодолеть бы пять партий. В рейтинге партий перед выборами произошли изменения 
  • Под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое человек и около 20 человек пострадали (фото и видео)
  • Дочь Владимира и Елены Зеленских сегодня, 15 июля, празднует день рождения. Мама именинницы трогательно поздравила Александру с 15-летием, опубликовав в Instagram их совместное фото 
Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным НБУ понизил курс золота
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