Підсумки дня: 15 липня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності без параду
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Сергій Вовк зняв арешт з 415 земельних ділянок та об'єктів нерухомості компанії "Приватофис", які були заарештовані у 2017 році після націоналізації "ПриватБанку"
Телеведучі скандального NewsOne Василь Голованов і Олена Кирик потрапили в "Чистилище" бази Миротворця за намір взяти участь у анонсованому на 12 липня телемосту між українським NewsOne і російським "Росія 24"