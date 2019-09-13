Итоги дня: 13 сентября

Коллаж РБК-Украина
Рада распустила ЦИК, Порошенко допросили и другие новости
- Верховная рада Украины распустила нынешний состав Центральной избирательной комиссии. Увольнение ЦИК одобрил 341 парламентарий при 300 минимально необходимых
- Зеленский раскрыл детали встречи с Коломойским. По его словам, на встрече с Коломойским обсуждалось прекращение монополии крупного бизнеса, а также снижения тарифов на коммунальные услуги
- Бывшего президента Украины Петра Порошенко допросили по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе
- Местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук
- Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений
- Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей
- Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
- Бывший политзаключенный Олег Сенцов, которого освободили из плена Кремля 7 сентября, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), которая проходит в Киеве, где сделал Владимиру Зеленскому символический подарок (фото, видео)
- Погода в Украине в субботу, 14 сентября, начнет портиться во многих областях страны. Ожидается резкое понижение температуры воздуха, холодный ветер и осадки в виде дождя