Итоги дня: 13 мая

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13.05.2019 - 19:15
Новина українською
Украина
планирует отказаться от соблюдения Минских соглашений
в случае, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский
опубликовал видеоролик с обращением церковных иерархов
разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма (видео)
На министра социальной политики
Андрея Реву подали в суд
за оскорбление жителей оккупированного Донбасса
Народные депутаты
Виталий Куприй и Надежда Савченко хотели сорвать заседание
согласительного совета 13 мая
Народные депутаты смогут поддержать одну из предложенных дат инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского
без отдельного решения председателя Верховной рады
Генеральная прокуратура начала досудебное расследование
по возможному давлению президента Украины Петра Порошенко
на судей по делу "ПриватБанка"
С 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода
приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким
В Киеве с 13 мая начались испытания сетей на гидравлическую плотность на четырех теплоисточниках, в связи с чем
горячее водоснабжение будет отсутствовать не меньше двух недель
В Чернобыле ученым
удалось зафиксировать новые участки заражения
, загрязнение которых оказалось сильнее, чем считалось ранее
Украинцы в 2019 году будут иметь сразу несколько длинных выходных.
Когда и сколько будем отдыхать - читайте в материале Styler
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